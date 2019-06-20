Общество

В восьми сельских школах Псковской области откроются образовательные центры «Точка роста»

В восьми сельских школах Псковской области в этом году откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональный комитет по образованию.

Современные интерактивные классы появятся в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской (Пустошкинский район), Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район).

Центры образования «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование». Открытие современных площадок на базе учебных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, направлено на формирование современных компетенций и навыков у школьников.

В «Точках роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. В частности, будут введены новые компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Они будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования.

По условиям программы, помещения для размещения центров муниципалитеты готовят самостоятельно, согласно разработанному бренд-буку. Поставка оборудования осуществляется за счет федеральных средств. Его стоимость для всех восьми центров составила более 12 млн рублей. Это 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, квадрокоптеры.

Ремонты в помещениях планируется закончить к сентябрю этого года, до этого срока в школы прибудет техника и мебель. Торжественное открытие пройдет в единый день, установленный кураторами проекта.