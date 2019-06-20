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Общество

Псковские полицейские провели учения по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий

25.06.2019 21:00|ПсковКомментариев: 0

На территории городского аэропорта сотрудники УМВД России по Псковской области совместно с представителями Росгвардии и регионального Управления МЧС провели межведомственные учения «Вулкан». Главная цель – отработать действия по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий и ликвидации внештатных ситуаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сегодня мы смотрим не только на тактику действий силовых структур. Особое внимание на этих учениях необходимо уделить эффективности, слаженности работы, чтобы наше реальное взаимодействие было результативным. Ведь от этого зависит не только общественный порядок,  но и жизнь и здоровье граждан» - обратился к участникам учений заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Федоров.

Полицейские отработали несколько учебных ситуаций, которые могут возникнуть во время праздничных гуляний: обнаружение с помощью металлодетектора и изъятие запрещенных к проносу вещей,  действия при нахождении неизвестного предмета, работу следственно-оперативной группы на месте происшествия во время массовых мероприятий.

Совместно с коллегами с других силовых ведомств сотрудники полиции потренировались локализировать очаг возгорания, возникший во время проведения праздника.

 «Работу сотрудников УМВД России по Псковской области на этих учениях можно оценить удовлетворительно. Уровень подготовки очень высок, но к этому результату мы и готовились несколько месяцев. В целом можно сказать, что сотрудники полиции готовы к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий» - подвел итоги работы Алексей Федоров.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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