Общество

Заместитель губернатора Василий Осипов проинспектировал строительство школы в Дно

Заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов побывал на строительной площадке нового здания школы № 50 в Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас внутри постройки идут отделочные работы. Рабочие устанавливают подвесные потолки, укладывают плитку, линолеум, красят помещения. Идут работы по благоустройству прилегающей территории и подготовка к монтажу электротехнического оборудования на улице.

Василий Осипов вместе с подрядчиком обсудил сроки выполнения работ и поручил к 1 июля закончить отделку части кабинетов второго этажа, чтобы в них можно было начать сборку и монтаж мебели и оборудования. Представители подрядной организации пообещали приложить все усилия, чтобы завершить работы к указанному сроку.

В целом, вице-губернатор остался доволен увиденным: «Строители на объекте работают даже в выходные. Никаких сомнений нет, что школа 1 сентября откроет двери своим ученикам».

Новое здание школы № 50 в Дно на 500 мест строится вместо аварийной постройки 1947 года. Строительство идет в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». На реализацию проекта выделено более 378 млн рублей из федерального и областного бюджетов. За процессом строительства в режиме онлайн может наблюдать любой желающий. На официальном портале администрации Псковской области доступна видеотрансляция со строительной площадки. Строительство школы находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.