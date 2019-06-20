Общество

Семь педагогов псковского кванториума стали наставниками летних смен проектной школы «ЮниКвант»

Семь педагогов Псковского детского технопарка «Кванториум» работают наставниками летних смен «Школы исследователей и изобретателей «ЮниКвант». Один из них, Игорь Смирнов, уже вернулся из Всероссийского детского центра «Орленок». Команда его подопечных кванторианцев заняла по итогам образовательной программы первое место в номинации «Авиационные системы и исследования в области самолетостроения» с проектом БПЛА самолетного типа для обнаружения пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В настоящее время еще два педагога псковского «Кванториума» — Галина Косцюкевич и Вера Васильева — работают наставниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, где ведут образовательные программы по нанотехнологиям и экологии.

В августе состоится поездка пяти псковских преподавателей в Краснодарский край, во Всероссийский детский центр «Смена».

«Псковский Кванториум на хорошем счету у руководства Федеральной сети детских технопарков. В этом году двое наших педагогов, Андрей Петров и Галина Косцюкевич, вошли в ТОП-50, а затем в ТОП-20 лучших наставников региональных кванториумов и стали модераторами образовательных сессий по всей России. С обучающими программами по развитию компетенций наставников наши преподаватели побывали в Томске, Владимире, Саранске и Липецке», — рассказала директор псковского «Кванториума» Анастасия Орлова.

Детский технопарк «Кванториум» — площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием и нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Ее основная цель — развить у детей мышление и научить их создавать предметы, которые могут использоваться в производстве. Для всестороннего развития подрастающего поколения в технопарке созданы шесть проектных лабораторий: аэро- , робо- , гео- , наноквантумы, хайтек цех и лаборатория виртуальной реальности.

Псковский «Кванториум» построен в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в целях исполнения поручений президента и Правительства РФ по созданию среды для ускоренного развития детей в возрасте от 5 до 18 лет в научно-технической сфере, формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.