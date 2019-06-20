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Общество

Псковское Пограничное управление предупреждает об увеличении пассажиропотока на Шумилкино и Куничиной Горе в преддверии Ганзы

26.06.2019 08:46|ПсковКомментариев: 0

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует лиц, следующих через государственную границу на личном автотранспорте, о том, что в период проведения 39 международного фестиваля Ганзейских дней нового времени в Пскове прогнозируется увеличение пассажиропотока в пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора, что может привести к увеличению времени пересечения государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В целях комфортного и быстрого пересечения государственной границы рекомендуется при планировании поездок предусматривать альтернативные маршруты следования.

Для лиц, следующих через государственную границу с домашними животными, следует учитывать, что в пунктах пропуска «Лудонка», «Куничина Гора» и «Брунишево» отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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