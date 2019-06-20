Общество

Псковские профактивисты на «Ладоге» готовятся к защите своих проектов

В Ленинградской области продолжает работу XI межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», в котором принимают участие молодые профсоюзные активисты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

По словам одной из участниц – специалиста Псковского облсовпрофа Анастасии Мелещенко, программа форума расписана буквально по минутам. «С утра и до 18.00 — образовательная часть. В первой половине дня участники делятся на потоки: активисты, профессионалы и лидеры. Наша делегация работает в лидерском потоке, так как у каждого из нас уже есть проекты, и мы претендуем на победу. В рамках первой половины образовательной программы мы посетили семинары «Модель проекта», «Маркетинг и продажи», «Наставничество и экспертная сессия». А во второй половине образовательного дня участники делятся на свои площадки: «Новые города», «Волонтеры победы», «Социальная активность», «Деловые люди», «Молодежные сообщества», «Соотечественники», «Духовное пространство». Наша делегация работает на площадке «Профсоюзная молодежь», которая, кстати, как самостоятельная площадка впервые создана на форуме», — рассказала Анастасия Мелещенко. В рамках этой площадки псковские активисты посетили тренинги «Мотивация социальных проектов в ППО», «Стратегический резерв»-зачем это профсоюзам», «Целеполагание: архипелаг ценностей».

С 20.00 начинается вечерняя досуговая программа: по выбору можно посетить один из 5 тренингов, либо поучаствовать в развлекательной программе форума, либо заниматься проектной деятельностью. «Наша делегация в любое свободное время, днем и вечером отправляется на консультацию к экспертам Росмолодежи, которые 28 июня будут работать в экспертной комиссии и выбирать победителей грантового конкурса. Наши ребята дорабатывают оформление своих проектов, корректируют смету, готовятся к презентации. Претендентов на грантовую поддержку около 100 человек. Но все же мы нашли время поучаствовать в масштабном забеге на 2019 метров, приуроченном к Году здорового образа жизни в Ленинградской области, а во вторник стали участниками эстафеты, где проявили свою сплоченность и показали командную работу», — добавила Анастасия.

Напомним, что от профсоюзного движения Псковской области в межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога» принимают участие председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова, председатель ППО студентов ПсковГУ Алена Козлова, молодые профсоюзные активисты Евгения Емельянова, , Тимофей Власов, Александра Тулимонас, Анастасия Мелещенко и Кирилл Карпов. Они примут участие не только в образовательных программах, но и в конкурсе волонтерских инициатив, где представят свои социальные проекты – «Культпросвет», «Тимуровцы», «Киберспорт против наркотиков», «Танцетерпия» и «Адаптационный квест для студентов 1 курса «Первый пошел».