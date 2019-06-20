Общество

Силовики региона готовы к обеспечению безопасного отдыха жителей и гостей Пскова в Ганзейские дни

В УМВД России по Псковской области прошло заседание временного оперативного штаба по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения Ганзейских дней в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на заседании рассмотрен вопрос о готовности правоохранительных органов региона к обеспечению правопорядка и общественной безопасности во время праздничных мероприятий.

Проанализированы состояние сил и средств, задействованных в обеспечении общественного порядка, безопасности дорожного движения, а также соответствие уровня их материально-технической оснащенности предъявляемым требованиям.

В совещании приняли участие главный эксперт-специалист Главного управления организации охраны общественного порядка МВД России генерал-майор полиции Сергей Веретельников, представители заинтересованных подразделений МВД России, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, представители Псковского ЛО МВД России на транспорте, управления Росгвардии по Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области, УФСБ России по Псковской области.

О готовности полицейских к проведению мероприятий доложили начальник УОООП УМВД подполковник полиции Антон Перук, начальник городского УМВД полковник полиции Сергей Сурин, руководители других служб и ведомств.

Участники совещания пришли к выводу, что блок силовых ведомств региона готов к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей города Пскова.