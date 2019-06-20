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Общество

Кадастровая палата напоминает о порядке регистрации прав и исправление технической ошибки на дому

26.06.2019 18:34|ПсковКомментариев: 0

Кадастровая палата предоставляет гражданам и организациям услугу по выездному обслуживанию заявителей. Благодаря выездному приему, подать и получить документы на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав или на исправление технической ошибки можно у себя дома или в офисе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Преимущества данной услуги:

  • возможность получения государственной услуги в удобное для заявителя время;
  • экономия временных затрат на перемещение в офис приема-выдачи документов;
  • возможность избежать ожидания в очереди;
  • индивидуальный подход к заявителю.

Выезд осуществляется в любое удобное для заявителя место по городу Пскову, за исключением территории медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей.

Услуга по выезду к заявителю платная и осуществляется по предоплате. Стоимость услуги за один выезд по приему одного пакета документов составляет 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц). Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы услуга оказывается на безвозмездной основе. Бесплатно услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица. Для подтверждения права, на безвозмездный выездной прием, необходимо предоставить копии документов заявителя: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или справка об инвалидности I, II группы. Подать заявку может родственник или другой представитель.

Данная услуга направлена на повышение уровня оказания государственных услуг.

Получить справочную информацию по вопросу выездного приема документов можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, а также при личном визите в Кадастровую палату: город Псков, улица Рабочая 11, кабинет 104, по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе «ВКонтакте», написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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