Общество

Кинологи Псковской таможни и их четвероногие друзья удивили курсантов своими умениями

В Псковском филиале Академии ФСИН России кинологи Псковской таможни провели тренировку с собаками по поиску наркотических и психотропных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Собаки Росинка, Ева Браун, Оливис и Хана работали на территории вуза под руководством кинологов, отрабатывавших умения и навыки в ходе служебной деятельности. Действия таможенников и их четвероногих друзей оценивала начальник отдела кинологической подготовки Северо-Западной оперативной таможни Татьяна Харькова. Вместе с ней за работой кинологов наблюдали курсанты, которые также принимали участие в тренировке по поиску наркотических и психотропных средств.

«Собаки – опытные сыщики, которые неоднократно предупреждали преступления и противоправные действия, поэтому не удивительно, что во время тренировки они справились с поставленными задачами», – сказал заместитель начальника кинологического отдела Псковской таможни Тимур Ханнанов.

Отметим, что антинаркотические мероприятия в Псковском филиале академии проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности на территории образовательной организации и предоставления дополнительных тренировок собакам, которые приносят неоценимую пользу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.