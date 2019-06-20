Общество

Коровы «без документов» и субпродукты не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

С 21 по 23 июня должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 4 коров и 20,5 тонн говяжьих жиров и субпродуктов. Крупный рогатый скот и мясосырье следовали автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в Псковскую область и в город Одинцово Московской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Причиной запрета ввоза четырех коров послужило отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных и благополучие территории, с которой они вывозятся. Кроме того, крупный рогатый скот перемещался в тентованном кузове с закрытым верхом, без привязи, питьевой воды и корма.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра партии говяжьих жиров и субпродуктов в транспортном средстве выявлен товар «отруб из говядины "Шейный бескостный"», не заявленный в ветеринарных сопроводительных документах. Кроме того, Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз продукции, полученной от крупного рогатого скота, в которую включены и субпродукты говяжьи, из стран, не имеющих официального статуса международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение животных и мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате в Республику Беларусь.