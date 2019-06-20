Общество

Псковская таможня напоминает о необходимости заполнять статистические формы с использованием электронной подписи

Постановлением правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» Федеральная таможенная служба определена уполномоченным органом, ответственным за ведение статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Псковская таможня напоминает, что заявитель несет ответственность за своевременность подачи статистической формы, полноту и достоверность сведений, содержащихся в статистической форме, предусмотренную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

В случае ввоза/вывоза товаров в/из республики Беларусь, Казахстана, Армении, Кыргызстана статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.

Заполнить статистическую форму необходимо в «Личном кабинете» на официальном сайте ФТС России www.customs.ru в разделе «Предоставление статистической формы» http://edata.customs.ru/stat/.

В настоящий момент статистическую форму можно подавать двумя способами:

в случае отсутствия электронной подписи: на бумажном носителе (направлять в таможенный орган по месту регистрации заявителя почтой или непосредственно в Псковскую таможню по адресу: 180000, Псков, ул. Воровского, д.20);

при наличии электронной подписи: только в электронном виде (заполнение «Личном кабинете» на официальном сайте ФТС России www.customs.ru в разделе «Предоставление статистической формы» http://edata.customs.ru/stat/).

Для информационного взаимодействия с таможенными органами, в том числе, обмена документами, можно использовать квалифицированные сертификаты электронной подписи (ЭП), выданные любым удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с требованиями федерального закона.

Таким образом, если у участника внешнеэкономической деятельности имеется квалифицированный сертификат ЭП, которым подписывается отчетность в государственные органы (например, в Федеральную налоговую службу), то:

Проверьте эту ЭП на Главной странице Личного кабинета участника ВЭД по кнопке «Проверить ЭП»: https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/.

/ Предварительно требуется установить и настроить плагин КриптоПро/

Если ЭП прошла проверку, то подтвердите организацию в Профиле Личного кабинета (см. раздел Справки Подтверждение организации в Профиле).

После этого ЭП можно использовать в Личном Кабинете при подаче документов, в том числе, статистических форм учета перемещения товаров/ запросов/ отчетов в таможенный орган.

За 5 месяцев 2019 года в Псковскую таможню подано 2259 статистических форм учета перемещения товаров от 254 заявителей. Из них 949 статистических форм (107 заявителей), заверены электронной подписью, что составляет 42% от всех поданных статистических форм.

Псковская таможня заинтересована в расширении круга участников ВЭД, которые представляют статистические формы с использованием электронной подписи.

Главное преимущество применения ЭП заключается в возможности заполнения, подачи, регистрации и аннулирования статистических форм без необходимости отправки бумажного экземпляра в таможенный орган. Процесс получения регистрационного номера статистической формы в этом случае занимает не более одной минуты. В случае выявления таможенными органами ошибок заполнения статистической формы имеется возможность взаимодействия в режиме реального времени через Личный кабинет заявителя (автоматическая отправка уведомления, аннулирование и подача новой статистической формы).

По вопросам заполнения, подачи статистической формы можно обращаться в отдел таможенной статистики Псковской таможни по номерам телефонов: (8112) 692 415, 692 244, 692 253.