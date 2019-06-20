В полевой добровольческий лагерь в Волышово можно приехать в любой день его проведения

С 15 по 26 июля на территории Волышово Порховского района Псковской области будет работать полевой добровольческий лагерь. Целью данного мероприятия является сохранение и популяризация объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых, XVII - XIX вв», сообщили Псковской Ленте Новостей в НПЦ по охране памятников.
Добровольческий лагерь в Волышово создан по инициативе Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Впервые проект «Волонтерская усадьба» осуществлялся в июле 2018 года. Организаторами запланировано провести 5 летних смен в течение 2018 – 2023 годов.
В рамках смены 2019 года предполагается осуществление противоаварийных ремонтных работ на 2 объектах – главной конюшне и голубятне, которые являются составными элементами парадного двора уникальной охотничьей усадьбы.
На протяжении работы лагеря желающие смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, творческих вечерах.
Предстоящие мероприятия в рамках культурно-образовательного блока реализации проекта «Волонтёрская усадьба»:
Участие является добровольным и бесплатным. Принять посильное участие можно удобные для себя дни. Желательно, чтобы участники лагеря были старше 18 лет. Комфортные и приемлемые условия палаточного лагеря будут обеспечены, предоставлено питание.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7 (8112) 72-35-78 (НПЦ по охране памятников), +79009902484 (Надежда).