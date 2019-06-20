Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нам стоит дом построить
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Олег Брячак против АЗС
Штрафы выше — город чище
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ганзейские дни. Программа
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Ганза. Схема перекрытия дорог
 
 
 
ещё Общество 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 26.06.2019 12:050 Прайс на размещение агитматериалов на сайте ПЛН на выборах в Псковской области 8 сентября 26.06.2019 11:480 Жители Пскова могут получить скидку 50% на посещение аквапарка 26.06.2019 11:280 Псковская таможня напоминает о необходимости заполнять статистические формы с использованием электронной подписи 26.06.2019 11:120 В полевой добровольческий лагерь в Волышово можно приехать в любой день его проведения 26.06.2019 11:090 Дожди и грозы будут сопровождать открытие Международных Ганзейских дней в Пскове
 
 
 
Самое популярное 24.06.2019 11:117 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 23.06.2019 12:433 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 24.06.2019 13:011 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 26.06.2019 06:5611 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра 24.06.2019 11:334 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В полевой добровольческий лагерь в Волышово можно приехать в любой день его проведения

26.06.2019 11:12|ПсковКомментариев: 0

С 15 по 26 июля на территории Волышово Порховского района Псковской области будет работать полевой добровольческий лагерь. Целью данного мероприятия является сохранение и популяризация объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых, XVII - XIX вв», сообщили Псковской Ленте Новостей в НПЦ по охране памятников. 

Добровольческий лагерь в Волышово создан по инициативе Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Впервые проект «Волонтерская усадьба» осуществлялся в июле 2018 года. Организаторами запланировано провести 5 летних смен в течение 2018 – 2023 годов. 

В рамках смены 2019 года предполагается осуществление противоаварийных ремонтных работ на 2 объектах – главной конюшне и голубятне, которые являются составными элементами парадного двора уникальной охотничьей усадьбы.

На протяжении работы лагеря желающие смогут принять участие в мастер-классах и лекциях, творческих вечерах.

Предстоящие мероприятия в рамках культурно-образовательного блока реализации проекта «Волонтёрская усадьба»: 

  • 15 июля - Об основах сохранения культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством;
  • 15 июля - Инструктаж по технике безопасности при ведении работ;
  • 16 июля - Экскурсия по усадьбе Строгановых, XVII - XIX вв;
  • 16 июля - Об основах сохранения культурного наследия в соответствии с федеральным законодательством;
  • 17 июля - Концепция развития и приспособления «Домика волонтера» в деревне Вельяк;
  • 18 июля - Валунные постройки Псковского края: технология и архитектура;
  • 19 июля - Дворянские роды России: фамилия Строгановых;
  • 20 июля - Футбольный матч
  • 20 июля - Творческий вечер
  • 21 июля - Концепция развития и приспособления ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII - XIX вв»;
  • 22 июля - Творческий песенный вечер (Фольклорный ансамбль «Коляда»)
  • 23 июля - Мастер-класс по каменной кладке в деле реставрации объектов культурного наследия
  • 24 июля - О деревянном зодчестве: теория и практика;
  • 25 июля - Детали внутреннего убранства графского дома;
  • 26 июля - Прощальный вечер

Участие является добровольным и бесплатным.  Принять посильное участие можно удобные для себя дни. Желательно, чтобы участники лагеря были старше 18 лет. Комфортные и приемлемые условия палаточного лагеря будут обеспечены, предоставлено питание. 

Зарегистрироваться можно по ссылке
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7 (8112) 72-35-78 (НПЦ по охране памятников), +79009902484 (Надежда).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1702 человека
26.06.2019, 12:080 На трассе в Псковском районе сбит пешеход 26.06.2019, 12:050 Прайс на размещение агитматериалов на сайте ПЛН на выборах в Псковской области 8 сентября 26.06.2019, 11:540 Двое детей пострадали в результате аварии с пьяным водителем в Псковском районе 26.06.2019, 11:480 Жители Пскова могут получить скидку 50% на посещение аквапарка
26.06.2019, 11:410 Спикер регионального парламента Александр Котов станет гостем нового выпуска программы «Дом Советов» 26.06.2019, 11:310 Утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский 26.06.2019, 11:280 Псковская таможня напоминает о необходимости заполнять статистические формы с использованием электронной подписи 26.06.2019, 11:120 В полевой добровольческий лагерь в Волышово можно приехать в любой день его проведения
26.06.2019, 11:090 Дожди и грозы будут сопровождать открытие Международных Ганзейских дней в Пскове 26.06.2019, 10:540 Жительница Невельского района совершила кражу денег с банковской карты 26.06.2019, 10:480 Посетить 23 июля святыни, связанные с жизнью княгини Ольги, приглашает паломническая служба храма Невского 26.06.2019, 10:380 Коровы «без документов» и субпродукты не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области
26.06.2019, 10:371 Кинологи Псковской таможни и их четвероногие друзья удивили курсантов своими умениями 26.06.2019, 10:345 В Ботаническом саду после ремонта заработал фонтан 26.06.2019, 10:300 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк» 26.06.2019, 10:237 Проезд в общественном транспорте Пскова может подорожать до 27 рублей
26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 26.06.2019, 10:080 Силовики региона готовы к обеспечению безопасного отдыха жителей и гостей Пскова в Ганзейские дни 26.06.2019, 09:550 Псковские профактивисты на «Ладоге» готовятся к защите своих проектов 26.06.2019, 09:488 Обновленный стадион «Машиностроитель» в Пскове получит в шесть раз больше энергомощности
26.06.2019, 09:401 В Великих Луках прокурор добился выплаты социального пособия сироте 26.06.2019, 09:250 Три лесных пожара зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки 26.06.2019, 09:150 58-летний мужчина получил травмы в результате ДТП в Островском районе 26.06.2019, 09:050 Бывший завхоз Дедовичского районного центра досуга осуждена за мошенничество
26.06.2019, 09:000 В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия 26.06.2019, 08:480 В великолукском СНТ «Озерное» поджог стал причиной масштабного пожара 26.06.2019, 08:460 Псковское Пограничное управление предупреждает об увеличении пассажиропотока на Шумилкино и Куничиной Горе в преддверии Ганзы 26.06.2019, 08:354 Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
26.06.2019, 08:250 В Ганзейские дни Псковский музей приглашает на экскурсии 26.06.2019, 08:130 На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом 26.06.2019, 08:002 Чтобы помогать на Ганзе, псковичи даже брали отпуск - координатор подготовки волонтеров в Псковском филиале РМАТ 26.06.2019, 06:5611 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра
25.06.2019, 22:100 Псковский политехнический колледж представит свой «столярный двор» на Ганзейском празднике 25.06.2019, 22:000 Заместитель губернатора Василий Осипов проинспектировал строительство школы в Дно 25.06.2019, 21:450 29 июня «Псков-747» сыграет с «Луки-Энергией» 25.06.2019, 21:350 Житель Плюсского района получил штраф за публичное оскорбление инспектора ГИБДД
25.06.2019, 21:150 Семь педагогов псковского кванториума стали наставниками летних смен проектной школы «ЮниКвант» 25.06.2019, 21:070 С 27 по 30 июня «Псковпассажиравтотранс» организует спецмаршруты и дополнительные остановки 25.06.2019, 21:000 Псковские полицейские провели учения по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий 25.06.2019, 20:500 Престольный праздник в честь прп.Онуфрия Мальского прошел в деревне Малы. ФОТО
25.06.2019, 20:400 Около 3 тыс. рублей похитил неизвестный из тумбочки в общежитии великолукского техникума 25.06.2019, 20:301 Еще одна страна стала доступнее для россиян 25.06.2019, 20:200 На год осужден 58-летний житель поселка Заплюсье за очередное вождение в нетрезвом виде 25.06.2019, 20:150 ОАО «Псковжилстрой» станет участником «Выставки промышленников Псковской области»
25.06.2019, 20:103 Назван самый агрессивный город России 25.06.2019, 20:020 Росреестр напоминает о том, как получить информацию об объекте недвижимости 25.06.2019, 19:350 Плюсского вора помог вычислить утерянный на месте преступления мобильный телефон 25.06.2019, 19:250 О княжеском роде Шаховских и усадебном быте расскажут на беседе при храме св.князя Александра Невского
25.06.2019, 19:060 Предприниматели из Печор и Опочки теперь смогут использовать кассы без подключения к интернету 25.06.2019, 18:570 Псковский Росреестр: если землю не продать, от нее можно отказаться 25.06.2019, 18:413 ПсковГУ: Новая стратегия - новые приоритеты 25.06.2019, 18:350 Завтра в галерее «Дом на Набережной» открывается выставка «Здравствуй, Ганза!»
25.06.2019, 18:220 Продолжаются поиски 77-летнего псковского пенсионера, страдающего потерей памяти 25.06.2019, 18:000 Завтра в Псковской области ожидается до +23 градусов и дожди 25.06.2019, 17:521 Наталья Ильина: ПсковГУ ждут трансформации в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности 25.06.2019, 17:480 В восьми сельских школах Псковской области откроются образовательные центры «Точка роста»
25.06.2019, 17:460 Последний урок учителя Бологова 25.06.2019, 17:450 90 спортсменов приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и гонкам на байдарках в Пскове 25.06.2019, 17:281 Псковские таможенники не в полном объеме декларировали имущество и доходы 25.06.2019, 17:200 Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты 
25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019, 17:050 Великолучанин поверил интернет-мошенникам и лишился 5 тыс. рублей 25.06.2019, 16:490 179 заявлений уже подано в приемную комиссию ПсковГУ 25.06.2019, 16:463 Фотофакт: Рядом с храмом в Крестах у дерева сломался большой сук
25.06.2019, 16:440 Житель Плюсского района оштрафован на 25 тыс. рублей за приобретение и хранение наркотиков 25.06.2019, 16:373 Освоить вейкбординг смогут молодые люди в «Вейк Луки Парке» 26 июня 25.06.2019, 16:280 Выиграть продуктовый набор творожных паст от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов 25.06.2019, 16:260 ПсковГУ: Необходимо, чтобы молодежь стала инициатором всех изменений в регионе
25.06.2019, 16:160 Стала известна программа международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» 25.06.2019, 16:120 Объявлен прием заявок на грантовый конкурс для семейных животноводческих ферм 25.06.2019, 16:090 Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами 25.06.2019, 15:550 27 июня псковские судебные приставы проведут прием граждан
25.06.2019, 15:450 Мошенники обманули 82-летнего великолучанина на 90 тыс. рублей 25.06.2019, 15:420 Главы сельских поселений Псковского района получили 10 представлений о нарушении требований противодействия коррупции 25.06.2019, 15:410 «Собственной персоной» с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной. ВИДЕО 25.06.2019, 15:394 Взятку в размере 1000 долларов пытался предложить иностранец сотруднику псковской таможни
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.