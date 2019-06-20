Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудит с ним работающие и неработающие законы, а также поговорит о том, как исполняются наказы депутатов регионального парламента. Кроме того, в ходе эфира будут затронуты вопросы наполнения областного бюджета, здравоохранения и другие актуальные темы общественно-политической повестки региона.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.