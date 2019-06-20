Прайс на размещение агитматериалов на сайте ПЛН на выборах в Псковской области 8 сентября

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в сетевом издании, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам, назначенным на 8 сентября 2019 года.
Изготовление и размещение ООО «Гражданская пресса» агитационных материалов в электронном периодическом издании «Псковская Лента Новостей»
|
Наименование
|
Период размещения
|
Стоимость
|
Баннер на главной странице (первое окно)
|
1 месяц
|
100 000- 60 000(в ротации) рублей
|
|
1 неделя
|
35 000-25 000 (в ротации) рублей
|
Баннер на главной странице (не в первом окне)
|
1 месяц
|
50 000-30 000 рублей
|
|
1 неделя
|
20 000 рублей
|
Баннер на вторичной странице
|
1 неделя
|
20 000 рублей
|
Изготовление баннера
|
|
3 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) в разделе «Политика» или «Общество», до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей
|
-
|
10 000 рублей
|
Размещение информации в Топ3 на главной странице (по согласованию с редакцией)
|
1 день
|
18 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) с баннером-анонсом (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)
|
5 дней
|
20 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) в блоке (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)
|
5 дней
|
15 000 рублей
|
Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM» («Эхо Москвы»)
|
-
|
10 000 рублей
|
Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем
|
|
4 500 рублей
|
Размещение гиперссылки на материалы Заказчика в виде «врезки с фото» в текстах новостей (в разделах «Политика», «Общество»)
|
60 врезок (до 20 в день, в рабочие дни)
|
25 000 рублей
|
Изготовление фоторепортажа
|
|
5 000 рублей
|
Размещение фото в разделе «фоторепортажи»
|
1 неделя
|
20 000 рублей
|
Размещение видеосюжета в разделе ПЛН-ТВ (предоставляется Заказчиком)
|
до 3 мин.
|
25 000 рублей
|
Размещение видеоролика на сайте (без закрепления)
|
До 30 сек.
|
4 500 рублей
|
Размещение видеоролика на сайте в разделе «Видео» с закреплением на главной странице на 5 дней
|
До 30 сек.
|
20 000 рублей
|
Изготовление информационного видеосюжета
|
До 3 мин.
|
От 15 000 рублей
|
Проведение и организация пресс-конференции в «Общественном пресс-центре ПЛН»
|
|
25 000 рублей
|
Проведение on-line конференции на ПЛН
|
1 неделя
|
25 000 рублей
|
Адаптация материала
|
|
1 000 рублей
|
Подготовка новости (работа журналиста)
|
|
1 500 рублей
|
Подготовка статьи (работа журналиста)
|
|
5 000руб.
|
Изготовление видеоролика
|
До 30 сек.
|
От 10 000 руб.
НДС не облагается.
Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120.