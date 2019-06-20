Прайс на размещение агитматериалов на сайте ПЛН на выборах в Псковской области 8 сентября

Наименование Период размещения Стоимость

Баннер на главной странице (первое окно) 1 месяц 100 000- 60 000(в ротации) рублей

1 неделя 35 000-25 000 (в ротации) рублей

Баннер на главной странице (не в первом окне) 1 месяц 50 000-30 000 рублей

1 неделя 20 000 рублей

Баннер на вторичной странице 1 неделя 20 000 рублей

Изготовление баннера 3 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) в разделе «Политика» или «Общество», до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей - 10 000 рублей

Размещение информации в Топ3 на главной странице (по согласованию с редакцией) 1 день 18 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) с баннером-анонсом (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем) 5 дней 20 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) в блоке (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем) 5 дней 15 000 рублей

Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM» («Эхо Москвы») - 10 000 рублей

Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем 4 500 рублей

Размещение гиперссылки на материалы Заказчика в виде «врезки с фото» в текстах новостей (в разделах «Политика», «Общество») 60 врезок (до 20 в день, в рабочие дни) 25 000 рублей

Изготовление фоторепортажа 5 000 рублей

Размещение фото в разделе «фоторепортажи» 1 неделя 20 000 рублей

Размещение видеосюжета в разделе ПЛН-ТВ (предоставляется Заказчиком) до 3 мин. 25 000 рублей

Размещение видеоролика на сайте (без закрепления) До 30 сек. 4 500 рублей

Размещение видеоролика на сайте в разделе «Видео» с закреплением на главной странице на 5 дней До 30 сек. 20 000 рублей

Изготовление информационного видеосюжета До 3 мин. От 15 000 рублей

Проведение и организация пресс-конференции в «Общественном пресс-центре ПЛН» 25 000 рублей

Проведение on-line конференции на ПЛН 1 неделя 25 000 рублей

Адаптация материала 1 000 рублей

Подготовка новости (работа журналиста) 1 500 рублей

Подготовка статьи (работа журналиста) 5 000руб.