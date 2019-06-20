Общество

«Псковпассажиравтотранс» погасил задолженность перед ООО «Нафтэн»

Заместитель губернатора Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова ответила на запрос депутата Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой о финансовом состоянии ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ответе сообщается, что заработная плата на предприятии в настоящее время выплачивается без задержек. Областной бюджет своевременно рассчитывается с предприятием по субсидиям на автотранспортные перевозки.

Также Татьяна Баринова указала, что средства, выделенные после обращения губернатора региона Михаила Ведерникова к президенту РФ Владимиру Путину, направлены на погашение задолженности ГППО «Псковпассажиравтотранс» по налогам и обязательным платежам, а также перед кредиторами. Первичные документы, предоставленные предприятием, подтверждают погашение задолженности.

Просроченная задолженность перед ООО «Нафтэн» также погашена.

Напомним, что в апреле 2019 года Псковская Лента Новостей сообщила, что в Арбитражный суд Псковской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Нафтэн» (Санкт-Петербург) с требованием признать ГППО «Псковпассажиравтотранс» банкротом. Сумма исковых требований составила 2,65 млн рублей. Заявление на тот момент было оставлено без движения, так как заявитель приложил не все необходимые документы

Ранее компания «Нафтэн», специализирующаяся на поставках автомасел, технических жидкостей для автотранспорта, автохимии и аккумуляторных батарей, уже обращалась в Арбитражный суд Псковской области с просьбой взыскать с ГППО «Псковпассажиравтотранс» 6 млн 695 тысяч рублей долга за оказанные услуги. Тогда суд постановил взыскать с ГППО «Псковпассажиравтотранс» в пользу ООО «Нафтэн» 6 млн 695 тысяч 006 рублей, в том числе 6 млн 356 тысяч 313 рублей долга, 338 тысяч 693 рублей процентов, а также 72 тысяч 934 рубля судебных издержек.