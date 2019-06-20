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Общество

Олег Брячак не исключил, что Псков затмит глаза гостям Ганзы концертами, выставками и салютами

26.06.2019 13:00|ПсковКомментариев: 1

«Город не совсем готов к проведению Ганзейских дней. Причина в том, что мы начнем что-то делать в последний день, а нужно было готовиться загодя», - такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Олег Брячак также отметил, что претензии по поводу подготовки сейчас и предъявить-то некому, потому что ответственный за Ганзейские дни, бывший глава города Иван Цецерский, получил повышение и переехал.

«Мы видим, что сделать можно было гораздо больше. Если бы работы велись поступательно и планомерно, был бы график, был бы жесткий спрос с тех, кто отвечает, за работы, то можно было бы сделать все гораздо лучше», - заявил Олег Брячак.

Однако он подчеркнул, что, «возможно, город затмит глаза приезжим гостям праздничной программой: концертами, выставками и салютами».

«Понятно, что причина такой подготовки еще и в проблеме текучки кадров, но главная причина — это неорганизованность руководства города», - заключил депутат.

Теги: #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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