Общество

Игнорирование рекомендаций регионального парламента может привести к увольнению топ-чиновников - Александр Котов

Депутаты Псковского областного Собрания могут поставить перед губернатором вопрос о профессиональной непригодности того или иного руководителя органа исполнительной власти, если он не будет прислушиваться к рекомендациям парламентариев, оформленных в виде постановления Заксобрания. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он напомнил, что в рамках так называемых парламентских часов в Псковской областном Собрании заслушиваются доклады по самым актуальным и злободневным для региона темам: о транспортных услугах, о работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, о крупных инвестпроектах и ситуации в здравоохранении.

«Мы дважды рассматривали вопрос о работе регионального оператора по обращению с ТКО, и в оба раза были приняты постановления. Это уже конкретная форма работа регионального парламента. То есть мы не просто приняли к рассмотрению доклад органов власти, а подготовили проект постановления с рекомендациями. Также внимательно рассматривался вопрос о предстоящем инвестпроекте "Титан-Полимер". Все эти вопросы находятся в поле нашего зрения, и с определенной периодичностью мы будем к ним возвращаться и проверять, как будут исполняться наши постановления», - рассказал Александр Котов.

По его словам, руководители органов исполнительной власти понимают, что вопрос по их направлению работы находится в постоянном поле зрения депутатов Псковского областного Собрания, понимают, что нужно будет публично отвечать на поставленные депутатами вопросы, отчитаться о ходе выполнения рекомендаций.

«Если же такого понимания нет, мы можем поставить перед губернатором вопрос о профессиональной непригодности того или иного руководителя органа исполнительной власти», - заключил Александр Котов.