Общество

Псковские депутаты намерены добиться четкого ответа по строительству новой поликлиники на Завеличье

Депутаты Псковского областного Собрания намерены получить четкий и внятный ответ по поводу строительства новой поликлиники на Завеличье на очередной сессии 4 июля в рамках парламентского часа. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил председатель регионального парламента Александр Котов.

Он напомнил, что парламентарии давно поставили вопрос о необходимости строительства новой поликлиники на Завеличье в Пскове. «Мы уже много мы потратили времени на это. Надеюсь, мы услышим наконец четкий и конкретный ответ, как будет решаться вопрос по обеспечению местных жителей поликлинической помощью: либо строительство нового объекта, либо использования здание бывшего роддома», - прокомментировал он.

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Александр Котов отметил, что экс-руководитель госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сам предложил переоборудовать старый роддом под поликлинику. Потом высказывалось мнение, что переоборудовать нецелесообразно, а нужно строить новую поликлинику за счет частных средств. Нынешний руководитель комитета говорит о третьем варианте – оптимизации уже существующего учреждения в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

При этом спикер областного заксобрания достаточно скептично отнесся к последней инициативе, отметив, что едва ли возможно в существующих условиях обеспечить качественную поликлиническую помощь всех, кому она необходима.

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Добавим, что 4 июля на очередной сессии регионального парламента в рамках парламентского часа будет рассматриваться вопрос, посвященный финансово-экономическому состоянию и обеспеченности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Эта тема уже была заявлена в повестке апрельской сессии, но тогда депутаты были вынуждены отложить обсуждение в связи с вынужденным отсутствием докладчика.