Общество

Александр Котов рассказал, как решить вопрос с обеспечением Псковской области медкадрами

Материально-техническая база в псковских медучреждениях обновилась, но работать на нем некому, поскольку в Псковской области сложилась острейшая проблема с медицинскими кадрами. На это в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове указал председатель регионального парламента Александр Котов.

По его словам, на днях депутаты регионального парламента, работающие в сфере здравоохранения, провели встречу с губернатором, на которой присутствовала председатель профильного комитета администрации области Марина Гаращенко. Совместно они пытались найти решения, которые позволили бы создать комфортные условия и для пациентов, и для врачей.

«У нас большая проблема с медицинскими кадрами, с обеспечением фельдшерами службы скорой помощи, в некоторых районах не хватает ФАПов. Говорят, что деньги не решают все, но в этом вопросе как раз многое решают именно они. Чтобы привлечь молодых специалистов, их надо обеспечить достойной зарплатой и жильем. Если мы ежегодно будем изыскивать средства на эти цели, думаю, мы эту проблему сможем решить», - подчеркнул Александр Котов.

При этом спикер областного заксобрания отметил, что с организацией медицинского обслуживания в Псковской области ситуация медленно, но меняется к лучшему.

Кроме того, он сообщил, что региональные депутаты работают над тем, чтобы внести в федеральное законодательство изменения, которые позволят убрать задвоения в сфере обеспечения льготными лекарствами. Сейчас, по его словам, сложилась порочная практика, когда люди могут отказаться от получения помощи от федерального центра в натуральном выражении, предпочитая получать компенсационные выплаты, но при этом за счет областного бюджета получать лекарства в натуральном выражении.

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Добавим, что 4 июля на очередной сессии регионального парламента в рамках парламентского часа будет рассматриваться вопрос, посвященный финансово-экономическому состоянию и обеспеченности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Эта тема уже была заявлена в повестке апрельской сессии, но тогда депутаты были вынуждены отложить обсуждение в связи с вынужденным отсутствием докладчика.