Общество

Пскович пытался похитить из магазина на Труда алкоголь

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской Росгвардии.

26 июня около 11:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность