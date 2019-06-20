Пскович пытался похитить из магазина на Труда алкоголь

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской Росгвардии.
26 июня около 11:40 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность