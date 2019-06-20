Общество

Олег Брячак рад предстоящему строительству парка «Россия — моя история»

«Любой нормальный человек будет аплодировать в ладоши и прыгать от счастья от мысли, что у нас появится парк "Россия — моя история". Митрополит Тихон делает очень полезные вещи для города», - заявил депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Он обратил внимание, что города с небольшим количеством населения ранее вообще не рассматривались, как площадка для реализации подобных проектов. «Очень хорошо, что губернатору и митрополиту Тихону удалось решить этот вопрос», - заявил Олег Брячак.

Он напомнил, что для организации парка рассматривалось много участков, но окончательный выбор пал на стадион "Электрон". «Ни один нормальный человек не может быть недоволен этим фактом», - поделился депутат.

Олег Брячак обратил внимание на то, что на выделенной территории планируется сделать не только музей, но и стадион, дополнительные спортивные сооружения и создать духовно-спортивную школу.

«Наши дети растут в неблагоприятной среде для того, чтобы стать полноценными личностями. Родители часто не могут уделять им достаточно времени и внимания, поэтому духовно-спортивное воспитание детей - это очень хорошо. Эта идея митрополита Тихона и губернатора - просто золотая. Нужно их благодарить», - заявил Олег Брячак.