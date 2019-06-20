Общество

Более 200 детей пройдут обучение у наставников «Кванториум» в сети сезонных лагерей «Кампус молодежных инноваций»

Более 200 школьников, в их числе 10 учащихся Нарвской православной гуманитарной школы, станут участниками образовательных программ псковского детского технопарка «Кванториум» в сети сезонных лагерей «Кампус молодежных инноваций». В Псковской области специализированные смены организованы в школьном лагере Гуманитарного лицея города Пскова, загородных лагерях «Стремительный», «Звездный» и «Солнечный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Кампус молодежных инноваций» - это элемент системы развития дополнительного образования, особенностью которого является функционирование в межкультурной среде и ориентация на глобальные тренды будущего, потребности рынка труда и социальный заказ. В пространстве летнего лагеря молодые люди приобретут навыки по одному из выбранных направлений сквозных технологий: Робототехника и сенсорика, Большие данные, Новые производственные технологии, Дополненная и виртуальная реальность, создавая прототип высокотехнологичного устройства. Также в программу обучения входит предпринимательский блок, что позволит школьникам ориентироваться на конкретных потребителей и потенциальных заказчиков.

Для тематических смен разработана новая образовательная программа «Технологическое предпринимательство и цифровые технологии». Ее реализует детский технопарк «Кванториум Псков» совместно с Центром инноваций социальной сферы и Бизнес-инкубатором «Новация». Занятия с детьми проведут наставники «Кванториум Псков», бизнес-тренеры и студенты факультетов технической направленности Псковского государственного университета в рамках летней практики.

Заявка псковского детского технопарка на участие в этой программе прошла конкурсный отбор, и «Кванториум» получил на проведение образовательных смен грант в размере 7,3 млн рублей из федерального бюджета. Средства направлены в том числе на дозакупку оборудования, необходимого для проведения занятий: 3D-принтеры, работающие в полевых условиях, устройства для сбора и обработки массива данных, роботы-манипуляторы и другие.

Грант получен в рамках реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Сеть кампусов к 2024 году охватит более 150 тысяч человек — эти показатели определены национальными проектами «Образование» и «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что семь педагогов «Кванториума» работают в этом году в качестве наставников в летних сменах проектной школы «ЮниКвант» в различных всероссийских детских центрах.