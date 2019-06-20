Общество

В Пскове к Ганзейским дням заменили 68 ламп и 15 светильников

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» завершили подготовку электросетевой инфраструктуры Пскова к проведению 39-х Международных Ганзейских дней, которые будут проходить в областном центре с 27 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Для подключения 24 металлодетекторов, звуковой аппаратуры и торговых точек на территории праздничного пространства специалисты «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» организовали временные схемы электроснабжения и обеспечили подачу в общей сложности 200 кВт дополнительной мощности.

Помимо этого, бригады энергетиков проверили готовность систем уличного освещения к мероприятию. За неделю в областном центре было заменено 68 ламп и 15 светильников. Предприняты дополнительные меры безопасности по ограничению доступа сторонних лиц к электрооборудованию.

«В предстоящие дни для надежного электроснабжения праздничных площадок, помимо круглосуточного дежурства оперативно-выездных бригад, будут организованы дополнительные рабочие смены для ремонтного персонала. Всего в работах будут задействованы 62 специалиста энергокомпании. На случай возникновения нештатной ситуации в готовности находятся передвижные резервные источники электроснабжения, общей мощностью 642 кВА», - рассказал главный инженер «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Дмитрий Лупандин.