Островская организация выплатила сотрудникам долги по зарплате после вмешательства прокурора

Островской межрайонной прокуратурой по жалобе работника ООО «Аграрник» проведена проверка соблюдения трудового законодательства на данном предприятии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
В ходе проверки установлено, что ООО «Аграрник» имеет задолженность по заработной плате перед 164 работниками за март и апрель текущего года.
В связи с этим заместителем межрайонного прокурора в адрес генерального директора общества внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, задолженность по оплате труда на общую сумму около 1 млн 400 тыс. рублей погашена.