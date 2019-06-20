Общество

Псковские депутаты попросят правительство увеличить субсидии на предоставление жилья детям-сиротам

Депутаты намерены обратиться в правительство с просьбой об увеличении федеральной субсидии на предоставление жилья детям-сиротам

На предстоящей сессии областного Собрания депутаты рассмотрят текст обращения председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву об увеличении для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, обратиться в правительство от лица органа законодательной власти парламентариев попросил губернатор области Михаил Ведерников, соответствующее письмо он направил спикеру регионального парламента Александру Котову.

Проект постановления внес председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов.

Необходимость постановки данной проблемы на федеральном уровне обусловлена сложившейся ситуацией: в Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа состоит 2371 человек. В текущем году исходя из возможностей областного бюджета и выделенной субсидии из федерального бюджета запланировано купить 162 жилых помещения.

«Ежегодно в нашем регионе более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильём не менее 250 человек», - отмечается в подготовленном обращении.

Там же приводятся расчеты: для обеспечения такого количества детей-сирот в 2020 году потребуется 288 млн 123 тысячи рублей, без финансовой поддержки из федерального бюджета эти средства найти крайне затруднительно.

В связи с этим областное Собрание депутатов намерено обратиться с просьбой рассмотреть возможность увеличения для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам.

Напомним, в рамках работы согласительной комиссии депутаты неоднократно ставили вопрос о нехватке у региона средств на выполнение обязательств по обеспечению квартирами детей-сирот.