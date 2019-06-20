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Общество

Лагерь реконструкторов появился на правом берегу реки Великой в Пскове

26.06.2019 18:06|ПсковКомментариев: 0

На правом берегу реки Великой в Пскове появился первый лагерь Международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза». Мероприятие пройдет в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени с 27 по 30 июня, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

Палатки расположились вдоль крепостной стены от Плоской башни до башни Кутекрома. Здесь же будут пришвартованы две средневековые ладьи, олицетворяющие торговую связь с городами Ганзейского союза. Площадка получила название «Начало Пскова».

На берегу реки Великой развернутся мастер-классы по военному, кожевенному делу, рыбному промыслу, прядению, ткачеству, письменности. В каждый из праздничных дней будет проходить концерт старинной музыки. Средневековые ладьи примут участие в интерактивной программе: судна будут отплывать и прибывать к берегу, реконструкторы будут обыгрывать сцены встречи. Псковичам и гостям города предложат поучаствовать в интерактивной игре «Паруса Ганзы».

На площадке «Начало Пскова» планируется около 200 реконструкторов. «У нас постоянно появляются новые элементы программы. Среди реконструкторов из Санкт-Петербурга, которые прибудут с ладьей, есть исполнитель былин. Он привезет с собой настоящие гусли», — отметила организатор фестиваля Наталия Дубровская.

На берегу реки Псковы, недалеко от церкви Богоявления с Запсковья, развернется второй лагерь реконструкторов. Он будет намного масштабнее. Планируется, что здесь будет более 300 участников. На площадке пройдут масштабные бугурты, выставка доспехов и вооружения. Гости праздника смогут увидеть лагерь стрельцов и попробовать зарядить настоящую пушку. Самые меткие реконструкторы попробуют свои силы в турнире лучников.

Оба лагеря будут установлены уже к 27 июня. Для гостей площадки откроются 28 июня. Работать они будут до 30 июня включительно.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. В городе проходят последние приготовления к масштабному празднику.

Источник: Псковская Лента Новостей
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