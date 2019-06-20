Общество

В Калининграде задержали женщину, подозреваемую в интернет-мошенничестве в Пскове

Псковские полицейские во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Калининградской области задержали гражданку, подозреваемую в интернет-мошенничестве в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

В январе псковичка через социальные сети решила приобрести детские вещи, но стала жертвой неизвестной мошенницы. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту 16 января 2019 года в Следственном управлении УМВД России по городу Пскову было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить, что к совершению этого противоправного деяния причастна жительница города Калининграда, 1990 года рождения. В ходе выезда в служебную командировку в Калининград сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову совместно с коллегами из УМВД России по Калининградской области при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Калининградской области 24 июня задержали подозреваемую в частном доме, где она проживала со своим сожителем. При обыске изъяты компьютер, мобильные телефоны, сим-карты и другое оборудование.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствием устанавливается причастность подозреваемой к совершению и других аналогичных мошеннических действий.