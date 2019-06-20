Общество

В Псковской области продолжается работа по профилактике пожаров

Как сообщили ПЛН в Главном управлении МЧС России по Псковской области, государственным инспектором Плюсского и Стругокрасненского районов по пожарному надзору в целях обеспечения пожарной безопасности 26 июня на территории Струг Красных в рамках профилактических операций «Лето» и «Отдых» проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

В ходе профилактического мероприятия особое внимание уделено уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров и открытого огня, соблюдению правил нахождения в лесах и местах отдыха, а также правил пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Так был организован подворовый обход, в рамках которого было посещено 22 частных домовладения и 18 квартир. При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, проинструктировано 37 граждан, распространено 37 листовок, посещено 4 многодетных семьи.

В проводимых мероприятиях также принимал участие представитель КУ «Струго-Красненское лесничество».