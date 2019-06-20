Общество

Псковским полицейским представили нового начальника

В среду, 26 июня, заместитель министра внутренних дел РФ – начальник следственного департамента генерал-лейтенант юстиции Александр Романов представил личному составу УМВД России по Псковской области нового руководителя – генерал-майора полиции Алексея Овсянникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Напомним, указ президента России о его назначении был подписан 6 июня.

В мероприятии приняли участие представители администрации Псковской области и руководители правоохранительных органов региона, ветераны и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Александр Романов отметил богатый жизненный и профессиональный опыт Алексея Овсянникова: «Требовательность к себе и подчиненным, наряду с внимательным отношением к людям, позволили Алексею Викторовичу завоевать заслуженный авторитет и уважение».

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Присутствующие на мероприятии представители органов государственной власти региона пожелали вновь назначенному руководителю успехов и достижения новых рубежей в оперативно-служебной деятельности.

В своем выступлении Алексей Овсянников поблагодарил за оказанное ему доверие и выразил уверенность в том, что коллективом УМВД России по Псковской области все поставленные задачи будут выполнены.

Алексей Викторович Овсянников в органах внутренних дел служит с 1989 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю – начальника полиции. Имеет большой опыт оперативной работы.