Общество

Михаил Ведерников пожелал молодежи широких возможностей для реализации проектов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем молодежи.

«Главная отличительная черта наших молодых людей — самодостаточность. Они не ждут подарков судьбы и в первую очередь полагаются на самих себя. Это сильное качество, благодаря которому сегодня среди нас есть талантливые, энергичные и уверенные в себе люди. Однако важно помнить и о том, что возможности любого человека многократно усиливаются, если он работает в команде. Всегда можно добиться большего, если созидать сообща, грамотно используя существующие институты и инструменты», - говорится в поздравлении главы региона.

Михаил Ведерников подчеркивает, что за последние два года в культуре, спорте и туризме Псковской области собралась сильная и амбициозная команда. Консультанты, общественники, активисты, помощники, бизнесмены — сотни разносторонних молодых людей подключились к общему делу.

«Еще недавно они не верили, что нужны и интересны, что им могут помочь в их стремлениях. Однако сегодня они активно воплощают свои идеи и проекты в жизнь в сотрудничестве с государственными организациями. В настоящее время мы готовим базу данных по всем общественным конкурсам и грантам на территории России и в рамках приграничного сотрудничества. Мы будем предоставлять консультации по участию в каждом из них — и это возможности, которые доступны лично вам. Вместе мы действительно можем многое. Но для этого нужна ваша вера и готовность стремиться к своей мечте. Во всем остальном мы постараемся стать вам опорой и поддержкой. Желаю вам успехов, счастья и широких возможностей для реализации своих проектов на территории Псковской области. С праздником!», - поздравил псковскую молодежь губернатор.