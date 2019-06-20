Общество

Александр Котов: Государству, бизнесу и обществу нужны целеустремленные и трудолюбивые молодые люди

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил молодое поколение с Днем молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заксобрания.

«Быть молодым - значит, быть смелым, позитивным, энергичным, современным. Эти качества, присущие молодости, открывают перед вами множество возможностей - грамотные, целеустремленные, трудолюбивые молодые люди нужны и государству, и бизнесу, и обществу.

У каждого из вас есть способности, амбиции, планы и стремления - обязательно реализуйте их. Конечно, задача государственной власти - всячески поддерживать молодежь: вкладываться в развитие образования, создавать рабочие места, помогать молодым семьям, продвигать молодежные инициативы и проекты. Но без вашей личной заинтересованности и приложенных усилий ничего не получится: не плывите по течению - сами управляйте кораблем под названием жизнь, и этот путь обязательно приведет вас к успеху. Верьте в себя!», - говорится в поздравлении.

Добавим, что в России День молодежи отмечается ежегодно 27 июня. В 2019 году праздник проходит на государственном уровне 62-й раз. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам современной молодежи.