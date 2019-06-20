Общество

Норковые и каракулевые шубы арестованы приставами за долги в 2 млн рублей псковского предпринимателя

Судебный пристав-исполнитель ОСП Пскова №2 наложила арест на товар, принадлежащий владелице магазина меховой одежды, задолжавшей по различным видам задолженностей более 2 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Псковский предприниматель еще с 2017 года не оплачивает свои задолженности, которых у нее скопилось 8 — именно столько на исполнении в УФССП России по Псковской области находится исполнительных производств в отношении владелицы одного из меховых салонов города.

В настоящее время общая сумма долга составляет 2 миллиона 126 тысяч рублей. Проплаты в счет задолженностей были минимальны.

Уже в рамках работы над исполнительным производством владелица мехового салона была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, в праве проведения регистрационных действий с недвижимостью, а на ее банковские счета обращено взыскание.

Также, в счет погашения задолженности судебным приставом-исполнителем было принято решение о наложении ареста на дорогостоящий товар, который находился в магазине предпринимателя. Так, в присутствии понятых и самой должницы был наложен арест на норковые и каракулевые полушубки и шубы. Сумма арестованного имущества составила более 2 миллионов рублей.

В соответствии с законодательством владелице мехового салона предоставлено время на добровольную оплату долга. Если по истечению установленного срока этого не произойдет, полушубки и шубы будут переданы на реализацию.