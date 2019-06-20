Общество

Ульяна Михайлова: Силами спонсоров проблему ремонта детсада в Переслегино не решить

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова и специалисты аппарата областного профсоюзного объединения провели встречу с трудовым коллективом детского сада «Росинка», работающего в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Напомним, что с 3 июня детский сад был закрыт в связи с аварийной ситуацией: из-за крайне неудовлетворительного состояния кровли весной 2019 года после обильного таяния снега здесь усилились протечки, что привело к разрушению отделочных покрытий внутри помещений, повреждению электропроводки, напольного покрытия. Воспитанники дошкольного учреждения распущены по домам, трудовой коллектив находится в отпуске.

С 21 июля основная часть сотрудников должна выйти на работу. С этого момента профсоюзная сторона будет осуществлять контроль за условиями труда работников, а также за условиями и объемом выплаты заработной платы. Председатель Псковского облсовпрофа, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова проинформирует коллег по депутатскому корпусу о ситуации, сложившейся в связи с аварийным состоянием детского сада в Переслегино.

На сегодня, по информации работников детского сада, в услугах данного дошкольного образовательного учреждения нуждаются около 120 детей, еще 14 детей должны были пойти в «Росинку» в ближайшей перспективе. Воспитанники «Росинки» проживают не только в Переслегино, но и в близлежащих деревнях. Вопрос с их переводом в дошкольные образовательные учреждения города Великие Луки стоять не может: транспортная логистика не позволяет осуществлять подвоз воспитанников в соответствии с санитарными требованиями. К тому же в городских детских садах нет мест.

19 июня председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обращение с просьбой рассмотреть возможность корректировки областного бюджета для ликвидации последствий аварийной ситуации в детском саду «Росинка». В тот же день пресс-служба депутата Госдумы Александра Козловского сообщила, что компания «Великолукский мелькомбинат» выделила порядка 1 миллиона рублей на срочный ремонт кровли детского сада в деревне Переслегино.

Комментируя итоги встречи с трудовым коллективом детского сада «Росинка», Ульяна Михайлова отметила, что силами спонсоров проблему с ремонтом этого дошкольного образовательного учреждения не решить. По оценке Управления капитального строительства Псковской области, стоимость капитального ремонта детского сада «Росинка» деревни Переслегино филиала МОУ «Переслегинская гимназия» составляет:

— ремонт кровли — 2 470 333 руб.;

— помещения первого этажа (№52, 49) — 700 450 руб.;

— помещения второго этажа (№64, 69, 68, 65, 67, 66, 61, 62, 60, 58, 57, 59, 56) — 2 649 518 руб.;

— ремонт кровли веранды — 65 452 руб.;

— электромонтажные работы — 376 674 руб.

Итоговая сметная стоимость в действующей сметно-нормативной базе с перерасчетом в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2019 года с учетом непредвиденных затрат 2% и НДС 20% составляет 6 262 427 руб.

«То есть при требуемой сумме 6 миллионов рублей благотворители выделяют лишь около 1 миллиона. Это говорит о том, что ситуация требует срочного вмешательства региональной власти. Без ее участия привести детский сад в нормативное состояние невозможно», — подчеркнула Ульяна Михайлова.