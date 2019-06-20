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Общество

Для казаков храма Александра Невского проведен выездной «Урок мужества»

27.06.2019 12:33|ПсковКомментариев: 0

Для казаков храма Александра Невского совместно с воспитанниками военно- патриотического клуба «Искра» был проведен выездной «Урок мужества». Занятие прошло под руководством представителей Общественной организации ветеранов «Боевое братство», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выезда.

Юные казаки совершили восьмикилометровый марш от клуба ДОСААФ до кинологического питомника 76-й дивизии. По прибытию, с ребятами было проведено занятие по метанию гранат и ножей, воспитанниками была пройдена полоса препятствий - «тропа боевого братства», так же с ребятами было проведено вступительное занятие по боксу. 

После всех занятий военнослужащие питомника продемонстрировали свою работу с собаками.

После занятий все отведали настоящей армейской каши.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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