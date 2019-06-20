Общество

Галина Неваленная: Вопрос с кадровым дефицитом медработников — особенность Псковской области

Вопрос с кадровым дефицитом медицинских работников — особенность Псковской области. Такое мнение сегодня, 27 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала главный врач Псковской городской поликлиники, сопредседатель регионального штаба ОНФ Галина Неваленная.

Спикер отметила, что в Псковской области наблюдается дефицит квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала.

«Дефицит медицинских кадров в регионе наблюдается не тотально по всем направлениям, а по определенным специальностям, к примеру, участковых терапевтов, эндокринологов и кардиологов в области недостаточно. С врачами-неврологами, хирургами и травматологами проблем нет», - заявила Галина Неваленная и подчеркнула, что это не значит, что больным не оказывается помощь, которая входит в перечень госгарантий.

«Мы активно используем возможности городских и областной больниц», - добавила главный врач.

По словам Галины Неваленной, со стороны губернатора региона Михаила Ведерникова оказывается необходимая помощь и поддержка, особое внимание уделяется программам, которые смогут помочь привлечь кадры в регион.

«Регион использует все возможности для привлечения кадров», - заявила спикер. Она сообщила, что в регионе действует областная программа, направленная на предоставление жилья врачам, возможности приватизация жилья, компенсация за найм жилья, есть программа по которой оплачивается служебное жилье.

Для привлечения молодых специалистов существует практика целевых направлений в профильные вузы и в ординатуру, а также организуются экскурсии в поликлиники.