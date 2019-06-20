Общество

В Великолукском районе ликвидировали карантинную фитосанитарную зону площадью 6 гектаров

В деревнях Иваново и Слобода Великолукского района ликвидировали карантинную фитосанитарную зону площадью 6 гектаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Ведомство провело контрольно-надзорные мероприятия в карантинных фитосанитарных зонах, установленных по золотистой картофельной нематоде, на земельных участках АО «Племзавод Удрайское» и ЗАО «Великолукское».

Инспекторами управления в результате проведения карантинных фитосанитарных обследований очаги золотистой картофельной нематоды не выявлены. Таким образом, ведомством упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде. Общая площадь двух ликвидированных карантинных фитосанитарных зон составила 6 гектаров.

Напомним, в 2018 году было также ликвидировано 9 карантинных фитосанитарных зон, общей площадью 1,28 гектаров.

Золотистая картофельная нематода является основным вредителем картофеля в условиях умеренного климата. Уровень вреда, особенно по отношению к весу выращенных клубней, зависит от численности яиц нематоды в единице почвы. Подсчитано, что каждые 20 яиц на 1 грамм почвы вызывают потери до 2 тонн картофеля с каждого гектара. При повторных посевах, когда численность нематод повышается до очень высокого уровня, потери урожая могут достигать 80%.