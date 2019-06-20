Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ее традиционно проведут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

В центре их внимания сегодня – Международные Ганзейские дни Нового времени, которые стартуют сегодня, 27 июня, и ход избирательной кампании в Псковской области.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.