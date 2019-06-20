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Общество

Галина Неваленная: Если в Псковской области будет собственная кузница кадров — это хорошо

27.06.2019 12:55|ПсковКомментариев: 0

Если в Псковской области будет собственная кузница кадров — это, безусловно, хорошо. Об этом сегодня, 27 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила главный врач Псковской городской поликлиники, сопредседатель регионального штаба ОНФ Галина Неваленная.

В настоящий момент в Псковской области, по ее словам, востребованы фельдшеры. Подготовку данных специалистов осуществляет Псковский медицинский колледж и Великолукское медицинское училище.

Галина Неваленная отметила, что сейчас в Псковской области актуален вопрос об увеличении выпуска фельдшеров. «Фельдшеры, которые выпускаются в Псковском регионе, а также работают у нас в медучреждениях достаточно грамотные специалисты. Они имеют хорошее образование», - отметила главный врач поликлиники города.

По словам Галины Неваленной, основная функция фельдшера — освобождение врача от рутинной работы: «Врач весь свой интеллект должен направлять на общение с пациентом и назначение лечения. Выписать рецепт, измерить давление может и фельдшер. Отведенное на каждого пациента время врач должен использовать в интересах пациента, а не сидеть, уткнувшись в карточку».

Теги: #псковская городская поликлиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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