Общество

Должникам - юридическим лицам Пскова разъяснили последствия неуплаты задолженности

В Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области под председательством заместителя руководителя Управления Алексея Павлова состоялось очередное заседание комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

В заседании комиссии приняли участие заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Псковской области Ольга Юхневич, а также заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей УФССП России по Псковской области Анастасия Батова.

На встречу были приглашены представители 4 налогоплательщиков – юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Отметим, подобная работа в УФНС России по Псковской области проводится на регулярной основе и направлена на сокращение задолженности по налогам.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения.

Заместитель руководителя Управления Алексей Павлов разъяснил налогоплательщикам последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации, вплоть до введения процедуры банкротства.

По итогам заседания комиссии организации-должники погасили задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму более чем в 800 тыс. рублей и дали обязательство в течение месяца внести в счет погашения долга еще 0,6 млн рублей.