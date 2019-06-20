Общество

Стало известно количество школьников в Псковской области, набравших 100 баллов на ЕГЭ

В Псковской области подвели промежуточные итоги основного периода сдачи единого государственного экзамена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В 2019 году на итоговую аттестацию на знание школьной программы зарегистрировались 3237 человек, из которых 3050 - выпускники 2019 года.

Из общего количества экзаменуемых 32 школьника (в 2018 году - 34) показали максимальный результат - 100 баллов. На экзамене по русскому языку отличились 8 выпускников (в 2018 году - 19), по химии - 11 (в 2018 - 7), по литературе - 4 (в 2018 - 1), по обществознанию - 2 (в 2018 - 1), по математике (профильный уровень) - 2 (в 2018 - 0), по биологии - 2 (в 2018 - 1), по истории - 3 (в 2018 - 2).

На уровне 2018 года осталось число участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов по русскому языку (573) и информатике. Улучшились результаты ЕГЭ у выпускников, выбравших математику (профильный уровень), историю, физику, химию, английский язык. Сложнее в этом году для участников итоговой аттестации оказались экзамены по литературе, биологии, обществознанию.

С 2019 года участникам ЕГЭ можно выбрать только один уровень математики — базовый (для получения аттестата) или профильный (для поступления в вузы технического профиля). В этом году в области базовый уровень сдавало 1582 выпускника, профильный - 1307.

В Псковской области, традиционно, наиболее выбираемые экзамены - обществознание (1406 человек), биология (674 человека), физика (585 человек).

На всей территории региона работали 36 пунктов сдачи итоговой аттестации. Из них 34 находились в образовательных учреждениях области. Все аудитории были полностью обеспечены системой видеонаблюдения. Комитет по образованию также организовал сдачу экзаменов на дому. В 2019 году зафиксировано два таких случая.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ использовалась технология печати экзаменационных материалов в аудиториях и в 80% пунктов приема экзаменов применяется технология «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ». Сбоев при проведении экзаменов по этой технологии не было, все экзамены прошли в штатном режиме.

Вход в пункты проведения осуществлялся сотрудниками с обязательным использованием металлодетекторов. Участникам экзамена запрещалось проносить с собой средства связи, мобильные телефоны, использовать шпаргалки и другие способы хранения информации. В случае нарушения запретов, с которыми выпускники и их родители были ознакомлены в школах, участники удалялись с экзамена без права пересдачи в текущем году. Таких выпускников в этом году - один (в 2018 году нарушили правила два выпускника).

Напомним, до 1 июля в Псковской области проходят резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ. Для написания экзамена необходимо приехать в Псков или Великие Луки. Окончательные итоги аттестации станут известны к середине июля.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать специалистам региональной «горячей линии» по телефону: 8 (8112) 29 - 99 - 51.