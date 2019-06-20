Общество

Глава администрации Пскова поздравил с праздником псковскую молодежь

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей города с Днем молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«От всей души поздравляю вас с прекрасным летним праздником - Днем молодежи! Активная и целеустремленная молодежь - это будущее нашего старинного города. На неё возлагается большая ответственность за сохранение традиций, истории и культуры родного края, развитие и процветание Пскова. От всей души желаю вам удачи и воплощения самых смелых планов. Пусть с вами всегда будет уверенность в завтрашнем дне, а творческий потенциал и актуальные знания помогут одерживать все новые и новые победы!», - отметил Александр Братчиков.