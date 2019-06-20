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Общество

На подготовку площадки для стадионов в Плюссе и Новоржеве потребуются дополнительные средства

27.06.2019 15:40|ПсковКомментариев: 0

На подготовку основания, благоустройство территории и монтаж оборудования физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) в Плюссе и Новоржеве потребуются дополнительные средства из регионального бюджета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, к такому выводу пришли участники рабочего совещания, которое 27 июня провел председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

К обсуждению вопроса спикер пригласил представителей проектной организации, управления госэкспертизы, комитета по спорту, комитета по строительству и ЖКХ, управления капитального строительства и администрации Плюсского района.

Изначально на подготовку и благоустройство территории в двух муниципалитетах в бюджете области было заложено 20 млн рублей. Однако в ходе выполнения проекта для стадиона в Плюссе выяснилось, что предусмотренной суммы недостаточно и требуется еще не менее четырех миллионов рублей.

«Мы просчитали первый вариант и поняли, что денег не хватает. Зная, что, если мы превысим сумму, проект не пройдет государственную экспертизу, попытались найти компромисс», - пояснила представитель проектной организации Галина Коновалова. В 10 млн рублей проектировщики смогли уложиться, заменив сварной забор на сетку рабица, исключив газон вокруг площадки и лотки для водоотведения и уменьшив толщину асфальтобетона на спортивной площадке и подъезде к стадиону.

Александр Котов, представляющий в Собрании депутатов Плюсский район, не согласился с таким предложением. «Мы поставим оборудование стоимостью 25 млн рублей, огородим его сеткой, а асфальт такой толщины через год развалится. Напомню, что работы осуществляются в рамках национальных проектов и партийного проекта «Единой России». Финансирование на последующие объекты мы получим только в том случае, если сейчас работу выполним добросовестно. Надо и об этом помнить, чтобы потом не краснеть», - отметил председатель Собрания депутатов.

«Объект для Плюссы долгожданный, делать его надо качественно», - поддержал Александра Котова заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев.

Участники совещания обменялись мнениями, как сократить расходы или хотя бы отложить их, чтобы выполнить часть работ позже за счет других средств. Ни видеонаблюдение, ни освещение, ни подключение воды исключить из проекта невозможно - ФОКОТ предназначен для круглогодичного использования и предполагает заливку катка.

«У нас остается только один выход - обратиться к губернатору с просьбой о выделении дополнительных средств из бюджета области. Боюсь, с аналогичной ситуацией мы столкнемся и в Новоржеве. Надо быть к этому готовыми, - обратился к участникам совещания Александр Котов. - Надеюсь, Михаил Юрьевич откликнется на нашу просьбу».

Председатель Собрания депутатов предложил каждому из участников реализации проекта оперативно сделать все, что от них зависит, с учетом изменившихся условий. Новая смета, учитывающая все изначально запанированные работы, будет готова в ближайшие дни. Муниципалитет рассчитывает объявить конкурс по определению подрядчика уже 8 июля.

Добавим, что аукцион на поставку оборудования для будущих спорткомплексов проводился централизованно для всех ФОКОТов, возведение которых осуществляется в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в 2019 году. Его итоги подведены 27 июня. Работы финансируются из трех источников - большую часть составляет субсидия из федерального бюджета, также предусмотрено региональное софинансирование, не менее 1% от стоимости подготовительных работ должно быть выделено из муниципальных бюджетов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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