Общество

Почти полторы тонны товаров собрали псковичи в рамках благотворительной акции «Купил - отдал»

С января этого года в ходе благотворительной акции «Купил - отдал», организованной движением «Добрый Псков» и ТС «Пчелка» (ГМ «Империал») псковичи собрали почти полторы тонны продукции для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и животных из приюта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, общая стоимость собранных товаров составляет около 150 000 рублей. Это значительно больше такого же периода в 2018 году. «Добрые Авоськи» - комплекты с продуктами, хозтоварами и наборами для животных, которые адресованы для малоимущих семей, больных и одиноких людей, лиц без определенного места жительства, приюта бездомных животных находятся рядом с отделом выпечки и хлебобулочных изделий Торговой сети «Пчелка» (Империал).

Желающим принять участие в акции остается только взять пакет, оплатить его на кассе и оставить в специальной корзине с символикой акции в закассовой зоне. Стоимость пакета фиксированная - 300 рублей, в нее также заложена скидка от партнеров акции - Торговой сети «Пчелка».

Очередные «Добрые авоськи» отправились благополучателям:

- Приюту «Зоозащита»

- ПРС «ПОКОЛЕНИЕ»

- ПОООМС «Дети - Наше будущее»

- Сообществу «Старость в радость»

Напоминаем, программа «Купил - Отдал Добрую Авоську» работает уже третий год. Акция проводится в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».