Общество

Профком великолукского МУП «Тепловые сети» обсудил работу профсоюзного движения региона с Ульяной Михайловой

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова встретилась с членами профкома первичной профсоюзной организации великолукского муниципального предприятия «Тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Участники встречи обсудили результаты работы профсоюзного движения региона за 2018 год и первое полугодие 2019 года. В частности, лидер псковских профсоюзов рассказала профактиву муниципального предприятия, как весной этого года в Доме профсоюзов в Пскове прошел Форум по организации единой переговорной кампании, какова ситуация с заключением коллективных договоров в организациях и на предприятиях области, какие требования по итогам Форума были выдвинуты профсоюзной стороной в адрес социальных партнеров в части установления справедливой заработной платы. Также Ульяна Михайлова остановилась на работе второго съезда профсоюзной молодежи, который прошел с 21 по 23 июня в «Пушкиногорье» и бы посвящен экологически проблемам Псковской области. Участники встречи обсудили деятельность регионального оператора в Великих Луках, состояние полигонов ТКО, в том числе в южной зоне региона.

Отдельно председатель Псковского облсовпрофа представила профактиву программы отдыха и оздоровления, действующие для членов профсоюзов в Псковской области в профсоюзных учреждениях, а также социальные проекты, реализуемые областным профсоюзным объединением для профилактики эмоционального и профессионального выгорания работников, их включения в социально значимую деятельность.

Члены профкома получили информационные и справочные материалы о деятельности псковских профсоюзов для распространения в первичной профсоюзной организации.