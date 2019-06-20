Общество

При комитете Госдумы РФ прошло заседание по поддержке предприятий в условиях импортозамещения

В рамках Международного военно-технического форума «Армия 2019» Экспертный совет по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности при комитете ГД РФ проводит заседание по поддержке предприятий в условиях импортозамещения.

На Международном военно-техническом форуме «Армия 2019» в рамках мероприятий, организованных Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям», президентом которой является Владимир Гутенев, состоится заседание Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности при комитете ГД РФ на тему «Механизмы поддержки предприятий энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности в условиях импортозамещения».

Модератор круглого стола – заместитель председателя Экспертного совета, генеральный директор ООО «Московское Отделение ЦКТИ» Алексей Рокачевский. На заседании выступят представители профильного министерства - Минпромторга России, Фонда развития промышленности, руководители машиностроительной отрасли и отраслевых ассоциаций. Также свое мнение выскажут докладчики от Центра энергетики Сколково, которые поделятся опытом по созданию кластеров, в том числе в рамках решения задачи по диверсификации продукции оборонно-промышленного комплекса.

Цель заседания - обсудить механизмы поддержки развития отраслей энергомашиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, послушать положительный опыт коллег по применению мер государственной поддержки в отраслях гражданской продукции и ОПК.

Место проведения и тема выбрана не случайно, ведь в настоящее время предприятия ОПК решают задачу, поставленную президентом России, по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ее доля к 2025 году должна вырасти до 30%, а к 2030 году составить до половины от общего объема продукции оборонных предприятий.

От диверсификации оборонной промышленности будет зависеть развитие всей российской экономики, большое значение в диверсификации ОПК имеют меры господдержки, формы реализации государственно-частного партнерства.

Кроме того, сегодня также есть многочисленные примеры успешных объединений для решения задач по импортозамещению. Такие отраслевые объединения, как Союз машиностроителей России и Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», а также лично президент этой Ассоциации Владимир Гутенев, вносят большой вклад в решение ключевых задач, стоящих, в первую очередь, перед ОПК, а также перед отечественной промышленностью, работающей в жестких условиях импортозамещения.

Стоит особенно подчеркнуть, что столь тесное сотрудничество Экспертного сообщества, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» по вопросам поддержки предприятий в условиях импортозамещения, кооперация экспертов, обмен мнениями поднимает качество рекомендаций, которые затем направляются в Правительство и профильным министрам для вынесения решений для их реализации. Это означает, что рекомендации министерств, сопряженные с предлагаемыми Экспертным сообществом мнением, могут существенно повлиять на ускоренное решение поставленных президентом задач.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих принять участие в круглом столе, задать интересующие вопросы экспертам и поделиться своим мнением 28 июня в 11 часов, в КВЦ «Патриот», Павильон С, конференц-зал С.6.