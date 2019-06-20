Общество

Руководитель следственного управления встретился с сиротами по вопросу поступления в кадетский корпус СК

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня встретился с сиротами по вопросу поступления в кадетский корпус Следственного комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК по Псковской области, Петр Крупеня пригласил в следственное управление в областном центре мальчика вместе с законным представителем, который в настоящее время воспитывается в учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Затем он выехал в городе Остров, где пообщался с девочкой, которая находится под опекой бабушки.

Руководитель управления рассказал ребятам о большой социальной значимости и ответственности профессии следователя Следственного комитета и предложил попробовать себя в нелегкой, но очень интересной учебе.