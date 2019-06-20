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Общество

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в киноконкурсе с призовым фондом в 1 млн рублей

27.06.2019 22:15|ПсковКомментариев: 0

С начала июня по 30 сентября в рамках Фестиваля уличного кино бренд камерофонов OPPO проведет всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности». Автор лучшей короткометражки получит главный приз – 1 000 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

OPPO предлагает поделиться своей историей со всей страной – написать сценарий для трехминутного фильма и до 30 июня отправить его организаторам, заполнив форму на официальном сайте конкурса

Члены жюри выберут 8 лучших сценариев, авторы которых снимут собственную короткометражку под руководством известных менторов. Оценивать работы и помогать участникам в съемках будут актриса театра и кино Ирина Горбачева («Аритмия», «Я худею», «Тренер»), режиссер Николай Лебедев («Легенда 17», «Экипаж»), кинокритик и фестивальный куратор Стас Тыркин, режиссер мобильного кино (авторские видео, снятые на смартфоны) и создатель проекта Mobile Filmmaker Максим Муссель, а также актриса и режиссер театра и кино Юлия Ауг («Ученик», «Лето»).

Лучшего «мобильного» режиссера выберут посетители фестиваля: зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм прямо во время просмотра, посветив фонариком, – уровень света на площадке замерит специальное устройство. Победитель всероссийского голосования получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей. Параллельно будет проходить онлайн-голосование на официальном сайте конкурса.

Фильмы финалистов увидят жители сотен населенных пунктов России. Конкурсные короткометражки покажут под открытым небом – в парках, на набережных и даже на крышах домов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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