Общество

Псковские силовики обеспечивают общественный порядок в период проведения Ганзы

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах праздничной зоны Международных Ганзейских дней.

В день открытия массовых мероприятий в центре Пскова автолюбители столкнулись с трудностями: многие водители не смогли самостоятельно разобраться в схеме и временных интервалах перекрытия движения транспорта, пытались сократить свой маршрут через придворовые территории или проехать в зону ограниченного движения без специального пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, дорожные полицейские проводят разъяснительную беседу с каждым водителем и рассказывают, как лучше добраться до необходимого адреса, а также в какой час прекратится движение на нужной улице.

Псковские росгвардейцы также принимают участие в обеспечении общественного порядка в период проведения Ганзы.

Как сообщили в ведомстве, в мероприятиях задействовано более 200 росгвардейцев, сотрудники полиции и представители частных охранных организаций.