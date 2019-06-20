Псковские силовики обеспечивают общественный порядок в период проведения Ганзы

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах праздничной зоны Международных Ганзейских дней.
В день открытия массовых мероприятий в центре Пскова автолюбители столкнулись с трудностями: многие водители не смогли самостоятельно разобраться в схеме и временных интервалах перекрытия движения транспорта, пытались сократить свой маршрут через придворовые территории или проехать в зону ограниченного движения без специального пропуска.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, дорожные полицейские проводят разъяснительную беседу с каждым водителем и рассказывают, как лучше добраться до необходимого адреса, а также в какой час прекратится движение на нужной улице.
Псковские росгвардейцы также принимают участие в обеспечении общественного порядка в период проведения Ганзы.
Как сообщили в ведомстве, в мероприятиях задействовано более 200 росгвардейцев, сотрудники полиции и представители частных охранных организаций.