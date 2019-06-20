Общество

Средняя зарплата кассира в Пскове составляет 22 000 рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты кассиров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, кассир в этом городе в среднем получает 22 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 33 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 25 000 рублей, Великий Новгород – 22 000 рублей, Смоленск – 22 000 рублей, Ленинградская область – 27 000 рублей в месяц.