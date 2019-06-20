Общество

Псковский Росреестр: Как оформить право собственности на машино-место

Начиная с 1 января 2017 года в качестве отдельных объектов недвижимости можно зарегистрировать машино-места на парковках. Так, собственники машино-мест в домах, отдельно стоящих гаражных комплексах и в подземных паркингах получили право зарегистрировать их в качестве самостоятельных объектов недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

В Гражданском кодексе РФ понятие «машино-место» отсутствовало и в результате владельцам приходилось оформлять объекты в долевую собственность.

Обратите внимание, что нововведение не касается следующих парковочных мест:

- во дворах;

- на дорожных обочинах;

- на наземных стоянках.

Напомним, что раньше осуществить продажу объекта можно было только с согласия всех владельцев парковки по их письменному разрешению или при оформлении дарственной на долю. Теперь, после получения машино-место отдельного статуса – нежилого помещения, собственники имеют право зарегистрировать право собственности на эти объекты. Это даёт владельцам машино-мест возможность их продавать, обменивать или дарить.

Процедура оформления парковочного места в собственность стандартная - застройщик или собственник машино-места подает заявление о постановке объекта на учет и регистрацию права собственности на него. Необходимо приложить технический план и правоустанавливающие документы на объект.

Для этого владельцам нужно обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план объекта и нанесет границы машино-места на парковке, чтобы его можно было идентифицировать.

Границы машино-места на парковке могут быть обозначены нанесением разметки на поверхность пола. Сделать это можно при помощи краски или при применении наклеек. Помимо этого машино-место в обязательном порядке должно соответствовать определенным габаритам, а именно:

• минимальные размеры автостоянки - 5,3 х 2,5 м;

• максимальные -6,2 х 3,6 м.

Для оформления собственности на машино-место собственник должен подать в Росреестр заявление о регистрации права собственности на машино-место, приложив к нему либо соглашение всех сособственников, либо решение общего собрания, определяющее порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности, либо договор долевого участия, либо договор купли-продажи. Сроки кадастрового учета и государственной регистрации прав составляют 7 рабочих дней с даты приема заявления на кадастровый учет и государственную регистрацию прав. Размер госпошлины за регистрацию права собственности установлен Налоговым кодексом РФ и составляет для физических лиц две тысячи рублей.